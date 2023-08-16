Ünlü oyuncu, Yalıkavak'taki plajda romantik anlar yaşadı

Çiftin pahalı sahiller yerine bu plajı tercih etmedi hayranlarından takdir topladı. Oyuncu, Yalıkavak'taki plaja giderken yanına sandalyesini de aldı. Şemsiye görevini gören ağaçların gölgesinde oturan Meriçliler, sevgilisiyle denize girip serinlediği sırada ise aşka geldi. Deniz içerisinde defalarca öpüşen çift, meraklı bakışlara maruz kaldı. Çiftin, denizin içindeki çöplere toplayıp doğaya saygılı oldukları da görüldü.