Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sokakta şarkı söyledi

Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken bir vatandaşın su dökmesi olayı yaşandı. Ünlü oyuncu ise tepki olarak 'hava sıcaktı serinledik' dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yine sokakta şarkı söyledi.

Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının sokakta şarkı söylediği sırada gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, evinin penceresinden üstlerine su döktü. Su dökülmesine şaşıran ünlü oyuncu " hava sıcaktı serinledik" diyerek tepki verdi.

Kaygılaroğlu daha önce de Taksim'de bir sokak sanatçısı ile şarkı söylediği anlar büyük beğeni toplamıştı.