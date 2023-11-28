Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan, Yeni Aşkını İlan Etti

Yıllar önce rol aldığı Geniş Aile dizisindeki rolüyle tanınan Ufuk Özkan, yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu, paylaştığı fotoğrafta sevgilisiyle birlikte poz verirken, 'İyi ki' notunu düştü.

Yıllar önce rol aldığı Geniş Aile dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır, Kalk Gidelim ile Benim Güzel Ailem'de rol alan Ufuk Özkan, geçtiğimiz sene bir çocuğunun annesi 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Oyuncu, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açarak aşkını ilan etti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Geçtiğimiz aylarda siroz hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ve bir süre hastanede tedavi gören Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu.

Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Özkan, sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile pozunu yayınlayarak "İyi ki" notunu yazdı. Aşkını ilan eden oyuncu, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.

BİR OĞLU VAR

Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşandı. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.