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Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

Oyuncu Furkan Andıç, rol aldığı dizinin setinde ani bir hareketi sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahat eden ünlü oyuncunun son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Andıç, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı. Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren Furkan Andıç'ı, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.Yapımcı Önal, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan." notunu düştü. Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek, evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Cengiz Bozkurt, Furkan Andıç, Miray Daner, Kara Tahta, Magazin, Haberler

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