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Ünlü oyuncu Hande Erçel Bandırma'da dedesinin cenazesine katıldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel Bandırma'da dedesinin cenazesine katıldı

Magazin Haberleri

Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in, aslen Manyas eşrafından olup, emeklilik yaşamı sonrası Bandırma'ya yerleşen dedesi emekli Hava Astsubayı Metin Erçel (82), ikindi namazını müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gamze Erçel Hande Erçel Magazin Haberler

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