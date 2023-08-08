"Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo" gibi yapımlarda rol olan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan, son olarak da "Ateş Kuşları" ile izleyicinin karşısına çıkan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. O anları kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - KOCAELİ