Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Kazada alkollü olduğunu kabul eden Can'ın ehliyetine el konuldu.

Ünlü oyuncu Erkan Can alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Kaza yapan ünlü oyuncu Erkan Can : "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum"

İSTANBUL - Ümraniye'de alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı. 236 promil alkollü olduğu anlaşılan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Alkollü araç kullanan ünlü oyuncu Erkan Can, 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada yara almayan Erkan Can'a alkolmetre üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu belirlendi. Ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"Alkollüyüm, kanunu da biliyorum"

Başka bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, oyuncu Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflediği görülmekte.