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Ünlü Modifiyeci Ünal Turan, Ferrari İle Kaza Yaptı: 14 Milyon Liralık Araç Pert Oldu

Ünlü Modifiyeci Ünal Turan, Ferrari İle Kaza Yaptı: 14 Milyon Liralık Araç Pert Oldu

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Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlatınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlatınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde süratli bir şekilde 14 milyon liralık Ferrari ile seyreden Ünal Turan, lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen ultra lüks otomobildeki Turan ve sevgilisi Koynat, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Sultangazi Marmara Ferrari Magazin Haberler

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