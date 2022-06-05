Ünlü Modacı İsyan Etti! Seren Serengil&#039;in Kıyafeti Çalıntı Mı? - Haberler

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Ünlü Modacı İsyan Etti! Seren Serengil'in Kıyafeti Çalıntı Mı?

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Modacı İsyan Etti! Seren Serengil'in Kıyafeti Çalıntı Mı?

Şarkıcı Seren Serengil, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne kıyafeti çok konuşulan şarkıcının giydiği elbisenin çalıntı olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun Antalya moda haftası için tasarladığı elbise ile benzerliği gözlerden kaçmadı. Konuyla alakalı şaşkınlığı dile getiren Kerimoğlu, sosyal medyadan isyan etti.

Modacı "Biliyorum, çok güzel tasarladım. Ama bir izin isteseydiniz. Sormak aklınıza gelmedi mi." dedi.

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