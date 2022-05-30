Ünlü manken, ModaFest'te duygulandırdı - Haberler

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Ünlü manken, ModaFest'te duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Köksal Kılınç - Magazin
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Ünlü manken, ModaFest'te duygulandırdı Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan UKAMER'in düzenlediği ModaFest'te "Anadolu Destanı" defilesinde ünlü manken ve oyuncu Wilma Elles de podyuma çıktı.

Ünlü manken, ModaFest'te duygulandırdı

UŞAK - Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan UKAMER'in düzenlediği ModaFest'te "Anadolu Destanı" defilesinde ünlü manken ve oyuncu Wilma Elles de podyuma çıktı. Defile sonrasında açıklamalarda da bulunan Wilma Elles, 2016 senesinde Türk vatandaşı olduğunu hatırlatarak "Ne mutlu Türk'üm diyene, iyi ki varsınız" dedi.

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen ModaFest'in ikinci günü, yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu. Programda çeşitli etkinlik ve söyleyişlerin ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen "Anadolu Destanı" defilesi gerçekleştirildi. Atapark Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen defilede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait koleksiyonlarla ve Anadolu kültürünü yansıtan kıyafetler podyumda sergilendi.

Ünlü manken Wilma Elles duygulandırdı

Düzenlenen defilede Uşak Üniversitesi öğrencileriyle birlikte podyuma çıkan ünlü manken ve oyuncu Wilma Elles'e Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından çeşitli hediyeler verildi. Burada açıklamalarda da bulunan Wilma Elles, kendisinin de 2016 senesinde Türk vatandaşı olduğunu, Türkiye'nin kendisinin vatanı ve evi olduğunu söyleyerek "Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Magazin

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