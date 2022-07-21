Ünlü Kuaför Kısmet Coiffeurin tatil için Antalya'yı seçti

Avrupa'nın en ünlü gelin saç tasarımcısı ve İnstagram fenomeni Kısmet Wedding Coiffeurin, ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya geldi.

Yoğun bir sezonu geride bırakan Kısmet Coiffeurin, sosyal medyada gelin ve damatların "ilk buluşma" video akımının öncüsü olarak biliniyor. Bugüne kadar yüzlerce gelinin ve ünlü sanatçıların Avrupa'da saçlarını tasarlayan kuaför, İnstagram hesabından takipçileri için tatil resimleri paylaşmayı ihmal etmedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin