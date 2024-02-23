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Ünlü koreograf Asil Çağıl manken seçiminde dikkat ettikleri kriterleri açıkladı

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Koreograf Asil Çağıl, defile için manken seçerken markanın koleksiyon ve tema uyumuna, tekniğe, duruşa ve yerli modellere öncelik verdiğini belirtti.

Ünlü koreograf Asil Çağıl defile için manken seçerken dikkat ettikleri kriterleri şu şekilde ifade etti:

Model seçimlerinde markanın bize sunmuş olduğu koleksiyon ve defile için düşündüğümüz tema ve konsepte uyumlu olması önceliklerimiz arasında, tekniği yürüyüşü, duruşu, podyumla ve taşıdığı ürünle askı olarak bir bütün olması zaten bir modelin en önemli görevi ..

Biz markalarımızla defile öncesi sunumlarımızda konsepte hikayeye uyumlu yüzler ve fiziki özelliklerine göre en uyumlu adayları öneriyoruz ve yıllardır tekstil dünyasından edindikleri tecrübeleri sayesinde markalarımızla her zaman uyumlu ve doğru tercihleri yapıyoruz.

Yabancı modeller konusunda çok ısrarcı olmamakla birlikte bu konuda biraz milliyetçi bir yanım olduğunu söyleyebilirim, mümkün oldukça yerli modellere daha fazla yer vererek bu mesleğe emek veren gençlerimize destek olmayı tercih ediyorum.

Bizler onları desteklemezsek kendilerini geliştirip bu işe devam edemezler.

Asıl olan podyumda yürürken ya da modellikte yaptığı işten ve kendinden emin olması, disiplinli olması. Aksi halde zaten kısa bir süre bu işi yapabilirsiniz.

Dakik olması söylenen saatte prova ve defilede olması bunları kriter olarak saymaya dahi gerek yok. Olmazsa zaten olmaz olamaz.

Markaların çalıştıkları modellere baktığımızda önceliğin dünya güzeli bir kız yada bir erkek olmadığını bir çok defilede görüyoruz.

Manken bir askıdır, mesela bu sektörde olmayan insanlar bunun neresi güzel nasıl manken olmuş yada sen çok güzelsin manken olsana. Bu salt güzellikle yapılacak bir iş alanı değil, fotomodellik ve podyum mankenliği ayrı kulvarlar.

Hem podyumda hem modellikte iyi isimler var mı elbette var. Yıllardır değişen ve gelişen estetik anlayışı ile tüm dünyada beğeniler yer değiştirdi, defile ve çekimlerde çok farklı tiplere yer verebiliyoruz ki zaten doğru ve özel olan da bence bu, Klişe yüzler yerine farklı doğal yüzlerle çalışmayı tercih ediyorum.

Güzellik aslen tek bir model tipine bağlı olmak birilerine benzemek değildir. Kimseye benzemeyen bence en güzel olandır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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