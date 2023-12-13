ÜNLÜ İSİMLERDEN HAKEME SALDIRIYA TEPKİ!

Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ünlü isimler tarafından da kınandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dün akşam Rize spor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'e çok sayıda kişi tekmeyle de saldırdı.

Hakemler maçlara çıkmama kararı alırken Meler'e yapılan saldırı sosyal medyada büyük tepki gördü.

Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer iki kişi tutuklanırken, Ünlü isimler de saldırıyı kınadı.

İşte o tepkilerden bazıları...

MUSTAFA SANDAL

"Halil Umut Meler'e yapılan alçak saldırı, Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bu atılan yumruk ona değil, Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur!

Umarım, bu terbiyesizliğin bedeli İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasıyla sonuçlanmaz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Sporun, barış ve kardeşlik demek olduğu bilincini tekrar kazanmamız dileğiyle..."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım.

Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu?"

"Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman 'Birilerini tokatlayabiliriz' açıklamalarının yapıldığı andı. 'Hakemleri sokakta çekin, taciz edin' dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef...

Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir."

ACUN ILICALI

"Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kalbul edilemez. Kendisine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Futbol sevgi, barış ve kardeşliktir. Şiddetin futbol sahalarında yeri olamaz."

YAĞMUR ATACAN

"Beni tanıyanlar bilir, futbol pek izlemem. Türk ligine ayrıca soğuğum. Sorun bende mi, futbolda mı demiyordum. İkisi de değil, işte problem ortada. Biliyordum, bu kafa ile bu olur. Beklenen sonuç."

FETTAH CAN

"Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık geçmiş olsun."

ECE SEÇKİN

"10 yıl önce otobüsümüz kurşunlandı ve olayın failleri hala bulunamadı. Maçlarda skandallara imza atan hakemler uyarılmadı ve ceza almadılar.

Türk futbolunda birşeylerin gerçekten çivisi çıktı. Sorumluları biliyorsunuz. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne olursa olsun bir insana bu tür bir eylemde bulunulması korkunç bir davranış."

GONCA VUSLATERİ

Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli.

ARİF VERİMLİ

Şiddet tırmandıkça ve şiddet kültürü sağduyuya galip geldikçe 'güzel yüzlü kurbanlarımız olacak. Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Acil şifalar diliyorum. Sizin halinizden en iyi hekimler anlar.

YAVUZ SEÇKİN

Yapanlar ve bu hale getirenler utansın. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.

FETTAH CAN

Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!

CÜNEYT ÖZDEMİR

Bütün dünya bunu konuşuyor. Böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Çok acil adli ve idari müdahale gerekiyor. Bütün lig ertelenebilir! Rezalet.