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ÜNLÜ İSİMLERDEN CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KUTLAMA MESAJLARI!

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Magazin Haberleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyetin ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Ünlü isimler, 29 Ekim'i ve Cumhuriyet'in 100. yaşını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutluyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!"

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın <a class='keyword' href='/cumhuriyet/' title='Cumhuriyet Haberleri, Cumhuriyet Haberi, Cumhuriyet Haber'><strong>Cumhuriyet</strong></a>

BURCU KARA

Ah kalbim. Dün gece 3'e kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa.

Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın <a class='keyword' href='/cumhuriyet/' title='Cumhuriyet Haberleri, Cumhuriyet Haberi, Cumhuriyet Haber'><strong>Cumhuriyet</strong></a>

ATA DEMİRER

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." M. Kemal Atatürk #29ekimcumhuriyetbayramı #cumhuriyet100yaşında #cumhuriyetbayramı

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın <a class='keyword' href='/cumhuriyet/' title='Cumhuriyet Haberleri, Cumhuriyet Haberi, Cumhuriyet Haber'><strong>Cumhuriyet</strong></a>

ARZUM ONAN

İmkansız bir rüyaydı; gerçek oldu. Yaşasın Cumhuriyet.

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın <a class='keyword' href='/cumhuriyet/' title='Cumhuriyet Haberleri, Cumhuriyet Haberi, Cumhuriyet Haber'><strong>Cumhuriyet</strong></a>

Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlere bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara Türkiyem.

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın <a class='keyword' href='/cumhuriyet/' title='Cumhuriyet Haberleri, Cumhuriyet Haberi, Cumhuriyet Haber'><strong>Cumhuriyet</strong></a>

PINAR ELİÇE

100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyet'imizin ilelebet yaşamasını diliyorum. Geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılım ve başarıları ile her türlü zorlu engeli aşılma konusunda bizlere güç veren Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın Cumhuriyet

BÜLENT ŞAKRAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yılımız kutlu olsun.

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın Cumhuriyet

EZGİ SERTEL

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın Cumhuriyet

SEMİRAMİS PEKKAN

Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları Yaşasın Cumhuriyet

ASENA DERE

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ASENA DERE (@asenaofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Magazin Haberler

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