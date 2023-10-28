ÜNLÜ İSİMLERDEN CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KUTLAMA MESAJLARI!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!"

BURCU KARA

Ah kalbim. Dün gece 3'e kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa.

Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?

ATA DEMİRER

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." M. Kemal Atatürk #29ekimcumhuriyetbayramı #cumhuriyet100yaşında #cumhuriyetbayramı

ARZUM ONAN

İmkansız bir rüyaydı; gerçek oldu. Yaşasın Cumhuriyet.

Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlere bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara Türkiyem.

PINAR ELİÇE

100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyet'imizin ilelebet yaşamasını diliyorum. Geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılım ve başarıları ile her türlü zorlu engeli aşılma konusunda bizlere güç veren Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

BÜLENT ŞAKRAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yılımız kutlu olsun.

EZGİ SERTEL

SEMİRAMİS PEKKAN

ASENA DERE