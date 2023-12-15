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Ünlü isimler YouTube'da Dünya Güzelleri Masada programıyla geri dönüyor

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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzelleri Masada programı, 16 Aralık'ta YouTube kanalında yayınlanacak. Üç ünlü isim, magazin ve güncel konuları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek.

3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Programın ilk bölümü 16 Aralık'ta yayınlanacak.

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapacak. Ünlü isimlerin yer aldığı program 16 Aralık'ta yayınlanacak.

GÜNDEMDEKİ KONULARI KONUŞACAKLAR

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek.

Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bülent Ersoy YouTube Aralık Dünya Sanat Magazin Güncel Haberler

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