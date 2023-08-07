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Ünlü Elmas Kolye Soygunu

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Onur Civan'ın organize ettiği müzayededen Kameryanların ünlü elmas kolyesini çalmaya karar verir. Amacı Civan'ı maddi olarak zora sokmak, prestijini yerle bir etmek ve yurtdışına kaçmasını engellemektir. Hırsızlığı yapabilmek için Ece'ye ihtiyacı vardır. Ece ve Onur soygun için planlarını yaparken Ayla Onur'a resti çeker. Bir hırsızla çalışmasının başına açacağı dertler konusunda uyarır. Onur bir taraftan Ece'yi kontrol etmekte zorlanmakta, diğer taraftan bu olağanüstü kadına olan hislerini yok saymaya çalışmaktadır.

Onur Civan'ın organize ettiği müzayededen Kameryanların ünlü elmas kolyesini çalmaya karar verir. Amacı Civan'ı maddi olarak zora sokmak, prestijini yerle bir etmek ve yurtdışına kaçmasını engellemektir.

Hırsızlığı yapabilmek için Ece'ye ihtiyacı vardır. Ece ve Onur soygun için planlarını yaparken Ayla Onur'a resti çeker. Bir hırsızla çalışmasının başına açacağı dertler konusunda uyarır.

Onur bir taraftan Ece'yi kontrol etmekte zorlanmakta, diğer taraftan bu olağanüstü kadına olan hislerini yok saymaya çalışmaktadır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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