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Ünlü besteci Tahsin İncirli Almanya'da hayatını kaybetti

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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü besteci ve koro şefi Tahsin İncirli Almanya'da hayatını kaybetti.

"Tansiyonu yüksek şarkıların bestecisi" olarak da anılan Tahsin İncirci, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. İncirci'nin bir dönem çıkardığı TKP ve Enternasyonal Marşlar Türkiye'de yasaklı şarkı listesinde yer almıştır.

Tahsin İncirci kimdir !

Türk müzisyendir. Besteci, koro şefi ve kemancı olarak müzik dünyasında yer almıştır. Tahsin İncirci Almanya'nın Berlin kentinde uzun yıllar yaşamış bir bestekar. "Deli Kuşun Öttüğü", "El Kapıları" gibi benzeri pek çok parçanın altına imza attı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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