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Ünlü besteci Nejat Buhara hayatını kaybetti

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96 yaşındaki Nejat Buhara, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ancak tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Nejat Buhara, aynı zamanda TRT'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

96 yaşındaki Buhara geçtiğimiz haftalarda yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü müzisyen ve besteci Nejat Buhara hayatını kaybetti. Ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşam mücadelesi kaybetti.

TRT'nin kurucularındandı

Ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara TRT'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Trt Ünlüler Ölüm Müzik Medya Magazin Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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