Üniversite Öğrencilerinden Edis'e Özel Araştırma - Haberler

Edis önceki gün İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. İletişim Stratejileri dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Berna Sağlam Naipoğlu'nun öğrencilerinin kendisi hakkında hazırladığı araştırmayı ilgiyle dinleyen Edis, sonuçlar karşısında kimi zaman şaşırırken kimi zaman mutluluğunu dile getirdi.

Yurt içi ve yurt dışındaki 64 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 1000 öğrencinin katılımının sağlandığı ankette pek çok çeşitli görüş ve değerlendirmelere yer verildi. Edis'in hayatı, sanatı, PR ilişkileri, sosyal medya yönetimi ve günlük iletişimdeki yaklaşımlarının incelendiği araştırmada sokak röportajlarına da yer verildi. Öğrenciler, sanatçının devam eden sosyal sorumluluk projelerinin verdiği ilhamla, yaratıcı ve sosyal proje önerilerinde bulundular.

Sunumdaki genç zihinlerin özgün fikirlerinden etkilenen Edis, "Benim adıma yaptığınız bu çalışma için çok teşekkür ederim. Bana kendi üniversite zamanlarımız hatırlattınız. İşimizi yaparken nasıl iz bıraktığımızı bu tür araştırmalarla anlayabiliyoruz." sözleriyle dile getirdi.

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