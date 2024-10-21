Üye Girişi
Haberler

Umut Akyürek'in kızıyla yaşadığı zorlu süreç, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in Magazin Bahane programında, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ve kızıyla yaşadığı zorlu süreç değerlendirildi. Akyürek'in psikolojik sorunları olan kızı tarafından uyurken yastıkla boğulma tehlikesi atlattığı, bu durumun Akyürek ailesinin yaşadığı zorlukların ciddiyetini gösterdiği belirtildi.

Haberler.com stüdyosunda Moderatör Duygu Yazıcı eşliğinde Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği Magazin Bahane programında, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ve kızıyla yaşadığı zorlu süreç değerlendirildi. Kızının psikolojik sorunları nedeniyle Akyürek'in yaşadığı zorluklar üzerine yapılan programda, Kalaycıoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Umut Akyürek'in kızıyla yaşadığı zorlu süreç, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı

"KIZI TARAFINDAN YASTIKLA BOĞULUYORDU"

Programda Gökay Kalaycıoğlu, 2021 yılında yaptıkları bir röportajda Umut Akyürek'in yaşadığı durumu hatırlatarak, ünlü sanatçının uyurken kızı tarafından yastıkla boğulma tehlikesi atlattığını açıkladı. "Umut da Oktay da çok sevdiğim arkadaşlarım.Aslında bütün kartları açık oynasalar bütün ülke seferber olur. Öyle enteresan şeyler yaşıyorlar ki. Umut uyurken neredeyse kızı tarafından yastıkla boğuluyordu." dedi. Kalaycıoğlu, Akyürek ailesinin bu durumu reklam malzemesi yapmadığını, ancak yaşadıkları zorlukların çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

Umut Akyürek'in kızıyla yaşadığı zorlu süreç, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı

"UMUT'UN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ İLE UĞRAŞMASININ ARKASINDA BU SORUNLAR YATIYOR"

Programda ayrıca Umut Akyürek'in dış görünüşüyle sık sık değişiklik yapmasının da kızıyla yaşadığı sorunların bir yansıması olduğu iddia edildi. Magazin Bahane ekibi, "Umut'un kendi ile bu kadar oynamasının arka planında bile bu var. Hayattaki yorgunlukları, kızgınlıkları, kırgınlıkları, hep dış görüntüsüne oynadı. Hep güzel, hep daha güzel, hep en güzel, hep, hep, hep. Ama arka planda biliyorum ki bu var." şeklinde yorumlarda bulundu.

Umut Akyürek'in kızıyla yaşadığı zorlu süreç, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Sosyal Medya Umut Akyürek Psikoloji Magazin Yaşam Medya

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Mezarlıkta silahlı saldırı: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi? Aylin Arslantatar kimdir? Avukat Aylin Arslantatar ne dedi? (Yenidoğan Çetesi Davası) Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok? Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Liana kimdir,Türk mü, yabancı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Liana Tutar kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.