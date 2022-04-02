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Uluslararası Star Ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Uluslararası Star Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Star Ödülleri geçtiğimiz akşam Florya'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Uluslararası Star Ödülleri geçtiğimiz akşam Florya'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Türk Halk Müziği'nin usta ismi halk ozanı Abdurrahman Delen, Uluslararası Star Ödülleri töreninde özel ödüle layık görüldü.

Birçok sosyal sorumluluk projesine şiir ve türküleriyle destek veren, özellikle kadına ve çocuğa şiddete karşı yürüttüğü projelerle farkındalık oluşturmaya çalışan Abdurrahman Delen, bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Usta sanatçı, ödülünü şiddete uğrayan kadınlar adına aldığını söyleyince bütün salon tarafından ayakta alkışlandı. Türkülerini ve şiirlerini yeni nesile aktarmayı hedefleyen usta şair yeni projesini de açıkladı. Delen, babalar gününe özel yazdığı türküsünü yakında çıkaracağını söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Türk Halk Müziği, Şiir, Star, Magazin, Haberler

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