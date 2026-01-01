Haberler

Uludağ'da yılbaşı kutlamasına damga vuran görüntü

Güncelleme:
Bursa'nın kış turizm merkezi Uludağ'da yılbaşı kutlamaları, müzik ve havai fişek gösterileri eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence merkezlerinde dans eden yaşlı bir teyze, enerjisiyle geceye damgasını vurdu.

Bursa'nın kış turizm merkezi Uludağ'da yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence merkezlerinde 2026'ya girilen gecede, yaşlı bir teyzenin pistte sergilediği dans geceye damga vurdu.

Müzik eşliğinde eğlence merkezine çıkan ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran yaşlı teyze, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca dans eden teyze, eğlenceli hareketleriyle alkış toplarken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Uludağ'da müzik, eğlence ve havai fişek gösterileriyle süren yılbaşı kutlamaları, renkli anlara sahne olurken, yaşlı teyzenin dansı gecenin unutulmaz anı olarak hafızalara kazındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
