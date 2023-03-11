Ulan Salih Gala Yaptı

Salih Aksu yapımcılığında gerçekleşen "Ulan Salih" filminin oyuncu kadrosunda ise, İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci, Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi oyuncular yer alıyor. Hem komik hem dillere pelesenk olan olacak esprileri ile kahkaha dolu bu film, Salih'in başından geçen olayları komik ve aynı zamanda dramatik bir şekilde anlatıyor.

ACIMIZ'I UNUTMADIK!

Gala'da, izleme öncesinde sorulara yanıt veren oyuncu grubu, film hakkında, "Çok heyecanlıyız, hiç birimiz filmin hazır ve bitmiş halini izlemedik. Acımız'ı da unutmadık. Acımız bir tarafta duruyor ama hayat da devam etmek zorunda. İşimizi de yapmaya devam etmek zorundayız. Kötü günlerden geçiyoruz ama belki insanlara umut olabilir ve güldürebiliriz belki." diye konuştular.

HEYECANLIYIM!

Gala'ya katılanlar arasında oyuncu Aslıhan Karalar da vardı. Film hakkında sorulara yanıt veren Aslıhan Karalar, "Heyecanlıyım. Güzel bir işin bizi beklediğine eminim." dedi. Yeni projeler hazırlığında olduğunu da dile getiren Karalar, "Üç farklı projede yer aldım. Bir çok rolde göreceksiniz beni. Çok da spoiler veremiyorum. İnşallah izlersiniz hepsini." dedi.

"SEVGİYE VE AŞKA AÇIĞIM"

Aşk hayatında bir çok isimle anılan Aslıhan Karalar, "Şu an gerçekten bekarım ve uzun zamandır bu şekildeyim. Ama inşallah olur birisi. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ben Ankara'dan geldim. Küçük bir şehirden geldim yani. Orada değer verme kavramı burdan çok daha farklı. İstanbul'da pek insanlara güvenemiyorum ya." şeklinde konuşarak küçük bir sitemde bulundu.

Ulan Salih Filmi Konusu ve Hikayesi:

Salih geçmişte üniversitede okuduğu heykel bölümünü yarıda bırakmış, girişimde bulunduğu birçok işte başarıyı yakalayamamış, hayatında arzu ettiği düzeni kurmaya çabalayan fakat beceremeyen birisidir. Kardeşi Sezgin ve kız kardeşi Ayşegül'ün kocası olan Yıldıray'la birlikte babadan kalma oto tamirhaneyi işletmektedir. 6 yılı birlikte geçirdiği büyük aşkı Aysel'i terk etmiş ve hayatını düzene sokmak adına kız kardeşinin uygun gördüğü Sultan'la evlenmeye karar vermiştir. Bunun için ilk adımı atar ve ailesiyle birlikte Sultan'ı istemek için kız evine gider. Fakat o sırada Salih'in eski sevgilisi ve yüreğinin gerçek sahibi Aysel'den gelen telefon her şeyi bir anda değiştirir. Aysel arabasıyla uçurumun kenarında, düşmek üzeredir. Onu kurtaracak Salih'ten başka kimsesi yoktur. Salih bir çıkmazda kalır. Kardeşlerinin tüm engellemelerine hatta kendine rağmen Salih, yüreğine söz geçiremez ve tamirhanedeki eski, kendini bile çekemeyen çekiciyle Aysel'i kurtarmak için yola çıkar...

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