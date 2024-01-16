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Ukraynalı Şarkıcı Victor Pavlik, Ege ile 'Delice Bir Sevda'yı Yorumlayacak

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Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını Ukraynaca olarak yorumlamak için Ege ile anlaştı. Şarkının savaştaki Ukrayna halkına moral olacağı düşünülüyor.

Yıllar boyunca Arapça, Farsça, Fransızca ve Bulgarca olarak da yorumlanan şarkıya bu defa Ukraynalılar talip oldu.

Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını yorumlamak için Ege ile temasa geçti. Şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyleyen Victor Pavlik'e, Ege'de olumlu yanıt verdi.

Konuyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Ege "Şarkılarım benim çocuklarım onların başka bir ülkede, başka bir dilde söylenmesi bana her zaman bir babanın gururunu yaşatıyor. O yüzden büyük bir mutlulukla gelen tekliflere evet yanıtını veriyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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