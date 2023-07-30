Ufuk Özkan... 'ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI!'

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın, üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıkmış ve eğer organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı iddia edilmişti. Özkan, sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı. Karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyleyen Özkan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Tedavi süreci olumlu giden Özkan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu:

"ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI"

Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış...Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim;

Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez.

İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, Diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun

. ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor.

Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım.