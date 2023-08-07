Ufuk Özkan... GÜZEL HABERİ DOKTORUYLA BİRLİKTE PAYLAŞI!

Başarılı oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'ın, üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıkmış ve ünlü isim hemen tedaviye başlamıştı. Sağlık durumu iyiye giden Özkan'dan güzel haber dün geldi.

MÜJDELİ HABER!

Sağlık durumu iyiye giden Ufuk Özkan, dün hastaneden taburcu oldu.

Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile vererek; şu ifadeleri kullandı:

Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi.

Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum.

Ardından kendisi de bir paylaşım yapan Özkan, doktoruyla fotoğrafını yayınlayarak; "Taburcu olduk. Profesör, dost, sırdaş, Messi ve Çerkez... İyi ki" mesajını yazdı.