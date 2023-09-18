Üç Kız Kardeş... HESAPLAŞMA ZAMANI!

Kanal D’nin, üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan dizisi Üç Kız Kardeş 19 Eylül Salı akşamı 54. bölümü ile ekrana geliyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan dizi sezona bambaşka bir hikaye ile giriş yapıyor.

Türkan, Dönüş ve Derya'nın yüzleştikleri sahne ekrana damga vurdu.

Dizinin yeni sezonundan yayınlanan ön izlemede; Türkan, yaşadıkları acının hesaplaşmasını kardeşleriyle yapar. Dönüş ise Türkan ve Derya'yı suçlar.

Kalender Ailesi'nin evindeki bu acı uzun süre dinmeyecektir. Derya'nın gizli nikahının ortaya çıkmasının ardından Nesrin ve Sadık'ın geçirdiği kaza, hangisini hayattan kopardı?

Üç kız kardeşin büyük acısı nasıl dinecek?