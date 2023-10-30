Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Kartal'dan boşanma kararı alıyor

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Türkan, Kartal'dan boşanma kararı alarak yeni bir hayata adım atıyor.

"Kartal'dan derhal boşanıyorsun ve ikimiz yepyeni bir sayfa açıyoruz."

Kanal D'nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'in 31 Ekim Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

Türkan, Somer ile beraberken Kartal'ın kendilerini görmesine çok üzülür. Kartal'ın yaşananları hak etmediğini söyler. Somer ise Türkan ile aynı fikirde değildir.

Somer, Türkan'ın ellerinden tutarak ona Kartal'dan boşanmasını ve kendisiyle yeni bir hayata başlamasını söyler.