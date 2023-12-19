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Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in pişmanlığı

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İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Somer, Türkan'a yapılanların ardından vicdan azabı duyar ve özür diler.

Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'e bu hafta Somer'in pişmanlığı damga vuracak.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Somer, Türkan'a yapılanların ardından vicdan azabı duyar. Türkan'dan özür dileyen Somer, olacakları göze alır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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