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Twitter'da dünyanın en etkili hesapları belli oldu! İlk 20'de Haluk Levent ve Babala TV de var

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NOTUS 'Dünyanın En Etkili Twitter Hesapları'nı yayınladı. Listenin ilk 20'sinde deprem bölgesinde yaptığı faaliyetlerle gündemden düşmeyen Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Babala TV hesabı yer alıyor.

NOTUS, çeşitli faktörlere göre her yıl Twitter'ın en etkili 100 hesabını içeren bir liste yayınlıyor. Bu sene yayınlanan listenin ilk sırasında Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk yer alırken ilk 20'de iki Türk hesap da bulunuyor.

HALUK LEVENT 16. SIRADA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in Twitter hesabı listenin 16. sırasında yer aldı. Twitter hesabından paylaşım yaparak takipçilerine teşekkür eden Levent, "Tweetlerimi beğenerek , ilgilenerek ve yaygınlaştırıp yorum yaparak beni dünyanın en etkili 16. kullanıcısı yapmışsınız. Teşekkür ediyorum canlarım" ifadelerini kullandı.

Twitter'da dünyanın en etkili hesapları belli oldu! İlk 20'de Haluk Levent ve Babala TV de var

BABALA TV DE LİSTEDE

Oğuzhan Uğur'un depremlerin ardından yaptığı yardım çağrılarıyla günlerce konuşulan Babala TV hesabının Twitter adresi ise listenin 9. sırasında yer aldı. Kendi hesabı listenin 57'inci sırasında yer alan Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Benim kanal beni geçti. Dünyanın en etkili 9. Twitter hesabı BabalaTV 1.2 milyar insana ulaşmak mı? Öh" dedi.

Twitter'da dünyanın en etkili hesapları belli oldu! İlk 20'de Haluk Levent ve Babala TV de var

Twitter'da dünyanın en etkili hesapları belli oldu! İlk 20'de Haluk Levent ve Babala TV de var

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Yorumlar (1)

Ali Ceyhan:

çok garip.. sizce de değil mi arkadaşlar?????

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