Tv8 Yayın Akışı: Bugün Neler Var?
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Tv8 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziler, yarışmalar ve programlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper 1 Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 Masterchef Türkiye All Star
15:00 Ustalar Alemi
17:45 Komançi İstasyonu
20:00 Masterchef Türkiye All Star
Kaynak: InterSinema.com / Magazin