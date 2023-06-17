Tv8 Yayın Akışı: Bugün Neler Var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper 1 Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye All Star

15:00 Ustalar Alemi

17:45 Komançi İstasyonu

20:00 Masterchef Türkiye All Star