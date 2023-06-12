Tv8 Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar

Tv8 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziler, yarışma programları ve diğer programların saatleri merak ediliyor. İşte Tv8 yayın akışı detayları...

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Gazete Magazin

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023