Tv8 Yayın Akışı Bugün: Hangi Programlar Var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star