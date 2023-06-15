Tv8 Yayın Akışı Bugün: Hangi Programlar Var?
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Tv8 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziler, yarışmalar ve programlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
Kaynak: InterSinema.com / Magazin