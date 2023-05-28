Tv8 28 Mayıs 2023 Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Tv8 kanalının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanacak programlarının listesi. İçerisinde Survivor, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, O Ses Türkiye gibi programlar bulunmaktadır.
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Asi Kabadayı
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
Kaynak: InterSinema.com / Magazin