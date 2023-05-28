Tv8 28 Mayıs 2023 Yayın Akışı

Tv8 kanalının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanacak programlarının listesi. İçerisinde Survivor, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, O Ses Türkiye gibi programlar bulunmaktadır.

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Asi Kabadayı

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023