TV 2 Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?
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TV 2 kanalının bugünkü yayın akışı merak ediliyor. İşte TV 2 yayın akışı listesi ve detayları...
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Vatanım Sensin
02:45 Elimiz Mahkum
04:15 Müzik
05:00 Çok Gezenti
06:00 Fırtına
07:00 Annem
08:45 Adını Feriha Koydum
11:00 Akasya Durağı
13:00 Hekimoğlu
15:45 Hanımın Çiftliği
18:00 Akasya Durağı
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Arka Sokaklar
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com / Magazin