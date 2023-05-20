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Türkücü ve Oyuncu Nuri Sesigüzel Hayatını Kaybetti

Türkücü ve Oyuncu Nuri Sesigüzel Hayatını Kaybetti

Magazin Haberleri

Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 86 yaşındaki sanatçı, kalp yetmezliği sonucu öldü. Yarın Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Büyükçekmece mezarlığında defnedilecek.

TÜRKÜCÜ ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Nuri Sesigüzel Teşvikiye İstanbul Magazin Haberler

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