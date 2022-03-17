TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'ndan Uşak'ta bahar esintisi

UŞAK (İHA) - Baharın müjdecisi nevruzun son yılların en soğuk Mart ayına denk gelmesi bedenleri üşütürken, Azerbaycan'dan gelen TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Uşaklıların yüreğini ısıttı.

Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası konseri düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen konseri Vali Funda Kocabıyık, eşi 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Azerbaycan Eski Kültür Bakanı Necdet Guliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izledi.

Konser öncesi konuşan Vali Funda Kocabıyık "Ulu bir çınarın köklerinden yeryüzüne dallarını uzatmış büyük bir milletin evlatları olarak binlerce yıl ilmek ilmek dokuduk kültürümüzü. Dünya coğrafyası üzerinde zaman zaman uzaklıklar girse de aramıza, biz aynı annenin ve babanın çocukları olarak kardeşlerimizle bağlarımızı hiç koparmadık. Bizi bir arada tutan kardeşlik bağımızın en güçlü mayası da ortak kültürümüz, dilimiz ve hayallerimizdir. Biz, ortak kültür mirasımıza sahip çıktığımız sürece büyük Türk dünyasını birbirine bağlayan yollar her çağda daha çok genişleyecektir." dedi.

"Aynı nağmelerde buluşmak bizleri daha çok bağladı"

Türk dünyasının ortak kültür mirasını zenginleştirmek ve gelecek nesillere taşımak gibi yüce bir görevi üstlenen TÜRKSOY'u Uşak'ımızda ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Türkçenin konuşulduğu ve Türkçe türkülerin, şarkıların, umutların söylendiği bütün coğrafyalarda bizimle aynı geçmişi ve geleceği paylaşan kardeşlerimizin olduğunu bilmek; onlarla aynı nağmelerde, aynı şiirlerde, aynı bayramlarda bir araya gelmek gücümüze güç katmakta ve gönüllerimizi birbirine daha çok bağlamaktadır. Tazelenmenin, yenilenmenin ve umutları yeşerterek geleceğe doğru umut dolu bir dirilmenin adı olan Nevruz Bayramı arifesinde bir araya gelmemize vesile olan başta Türksoy Genel Sekreteri, Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov olmak üzere, herkese Türk dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milletinin kadim ezgilerini dinleyeceğimiz bu güzel konser için hepinize güzel bir akşam diliyorum." diye konuştu.

"Devletler ayrı olsa da aynı millettin evlatlarıyız"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da, yaptığı konuşmada, "Biz ayrı devletler olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Altı devlet, tek milletiz. Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, ana ocağımızdır. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi bir, kültürü, medeniyeti bir 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Bildiğiniz gibi TÜRKSOY yani Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, kurulduğu 1993 yılından bu yana, Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek ve ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. TÜRKSOY, sanat ve bilim alanında yürüttüğü faaliyetler sayesinde Türk dünyasının sanatçılarını ve bilim insanlarını buluşturarak bilgi ve birikimlerini paylaşma imkanları oluşturmaktadır. TÜRKSOY'un Türk dili ve kültürünün korunması, ortak tarihsel mirasımızın araştırılması ve kardeşlik bağlarımızın güçlendirilmesi için yaptığı çalışmaları takdir ediyor; Türk dünyasının tanıtılması için yaptıkları hizmetler için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"İlkler şehri Uşak'ta olduğumuz için heyecanlıyız"

Türksoy Genel Sekreteri, Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov ise yaptığı konuşmada, "Türk dünyasında baharın müjdecisi ve yeni gün olarak bilinen Nevruz yeniden canlanmaya başlayan doğanın bizlere sunduğu bolluğu, bereketi, diriliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu ve barışı simgelemektedir. TÜRKSOY olarak bizler Nevruz geleneğimizi gelecek kuşaklara aktarmak için 1993 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında kutlamalar düzenlemekteyiz. Bugüne dek 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenledik. Binlerce kişi ile birlikte Nevruz'un coşkusunu yaşadık. Şimdi sıra Uşak'ta. İlkler şehri olarak anılan Uşak'a ilk defa geliyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Az sonra dinleyeceğiniz halk çalgıları orkestramız TÜRKSOY üyesi ülkelerin geleneksel müzik çalgılarının bir arada bulunması ile oluşturduğumuz özel bir sanat topluluğu. Orkestramız bu akşam birbirinden yetenekli solist ve dans topluluklarına eşlik edecek. Konserimiz ile Altaylar'dan Balkanlar'a uzanan geniş coğrafyada müzikal bir seyahate çıkacaksınız. Bu akşamki konserimizin yeni işbirliklerine de vesile olacağına eminim. Bu düşüncelerle konserimizin ev sahipliğini yapan Uşak Valiliğine ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne şükranlarını sunarak teşekkür etmek istiyorum." dedi.

2016 Yılı'nda kurulan, 'TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'nın çalgı literatüründe; Türk dili konuşan devletlerin etnik çalgılarından olan; dombıra, bağlama, sırnay, şerter, kıl-kobız, tar, kemança, komuz, kıl-kıyak, kuray, nay, kaval, ağız kopuzu, morin hur, garmon, rubab, topşur, çatgan, doyra, ve jetigen yer alıyor. - UŞAK