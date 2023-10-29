MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin geçtiğimiz yılki sonuçları belli oldu.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ ÜNLÜLER BELLİ OLDU

1. Haluk Levent

Kurduğu "Ahbap" derneği ile birçok konuda ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşan Haluk Levent listenin zirvesine oturdu. %69,2 oranda oy alan Haluk Levent " Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" listesinde birinci oldu.

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2. Müge Anlı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan araştırmacı ve gazeteci ekranların en sevilen simalarından. Müge Anlı %63,1'lik oranla en güvenilir ünlüler arasında zirvenin takipçisi oldu.

3. Kenan İmirzalıoğlu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu %51,6 oran aldı ve en güvenilir 3. isim oldu.

4. Şener Şen

Toplam 1000 kişinin oylamasıyla yapılan listenin üçüncüsü Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen oldu. Usta oyuncun aldığı oran ise %49,6.

5. Tarkan

Son olarak "Yap Bir Güzellik" ve"Geççek" adlı parçalarla kalbimizi bir kez daha fetheden Tarkan listenin ilk beşine girmeyi başardı. Aldığı %47 oranla en güvenilir 5. isim oldu.

6. Beyazıt Öztürk

Yıllarca sunduğu Beyaz Show adlı programla hafızalarımıza kazınan Beyazıt Öztürk aldığı %46,7'lik oranla listenin 6. ünlü ismi oldu.

7. Haluk Bilginer

Toplamda %46,6'lık bir oranda oy alan Haluk Bilginer en güvenilir 7. ünlü oldu.

8. Ezgi Mola

Yaşanan toplumsal olaylara karşı sessiz kalmayan isimlerden olan Ezgi Mola'nın inanılmaz büyük bir hayran kitlesi var. Demet Akbağ ile aynı yüzdeyi yakalayan Mola listenin sekizinci ünlüsü...

9. Demet Akbağ

Sahnelediği tiyatro oyunları ve rol aldığı yapımlarla gönülleri fetheden Akbağ %43,8'lik bir oranın sahibi oldu. Sevilen oyuncu listede 9. oldu.

10. Aras Bulut İynemli

Disney Plus'ın Atatürk adlı yapımda başrol olacak olan İynemli listenin 10. ismi oldu. %41,5 oran yakalayan ünlü oyuncu son zamanlarda rol aldığı yapımlarla popülerliğini arttırdı.

Listede daha sonra sırasıyla Acun Ilıcalın (11), Kerem Alışık (12), Kıvanç Tatlıtuğ (13), Zülfü Livaneli (14), Athena Gökhan Özoğuz (15), Demet Evgar (16), Esra Erol (17), İlker Ayrık (18), Uğur Dündar (19) ve Gülse Birsel (20) sırada yer aldılar...