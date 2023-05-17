Türkiye'nin en büyük erkek güzellik merkezi Oktay Kaynarca'nın katılımı ile hizmete açıldı

Türkiye'nin en büyük erkek güzellik merkezi olan 'Aris Ezgi Doğan Men', ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin en tanınmış güzellik ve estetik marklarından biri olan ve Türkiye'nin 75 ayrı merkezindeki şubesinde 3 bin 700 kişiye istihdam sağlayan 'Aris Ezgi Doğan Güzellik ve Estetik Merkezi'nin sadece erkeklere hizmet veren şubesi Ankara Çukurambar'da hizmete açıldı. Türkiye'nin en büyük erkek güzellik merkezi özelliğine sahip olan Aris Ezgi Doğan Men şubesinin açılışına ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı. 75 odası bulunan ve 260 estetisyen uzmanın görev yapacağı güzellik merkezinde erkeklere özel buz epilasyon, iğneli epilasyon, bölgesel incelme, çatlak tedavisi, leke sivilce doku onarımı, kalıcı makyaj, saç simülasyonu, sakal bıyık simülasyonu gibi hizmetler verilecek.

"Herkesin gelip görmesi gerekiyor"

Açılışa yoğun istek üzerine katılım sağlayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, açılış kurdelesini kestikten sonra güzellik merkezini gezdi. Kaynarca yaptığı konuşmada, "Güzellik merkezini gezerken gerçekten çok beğendim. Ben kedine hiç o kadar özen gösteren bir adam olmadım ama kendine özen göstermeyi düstur edinen arkadaşlar için güzel bir merkez olmuş. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Burada rahat rahat işlemlerini yaptırabilecekleri bir merkez olmuş. Hayırlı uğurlu olsun, başka şehirlerde de devamı gelecekmiş galiba. Biz ilkinin kurdelesini kestik. Bundan sonrasının devamının gelmesini diliyoruz. 75 tane şube daha lazımmış" ifadelerini kullandı.

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yla beraber açılışımızı yaptık"

Türkiye'de ilk ve tek kadınlara özel VİP hizmet sunan merkez olduklarını söyleyen Ezgi Doğan ise, "İlk defa Ankara Çukurambar şubemizde hem akademimiz hem de kadınlara VİP hizmet sunduğumuz Aris Ezgi Doğan şubemizin dışında bir de 'Men' şubemizi ekledik. Bugün ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yla beraber açılışımızı yaptık. İnanılmaz bir talep vardı. Kendisi çok fazla isteniyordu. Biz de kendisini kırmadık ve kadınlarda olduğu gibi 260 uzman estetisyen ile beraber VİP hizmet sınacağımız merkezimizi bugün açtık" açıklamasında bulundu.

"Kadınlara uygulanan tüm uygulamalar erkek şubesi için de geçerli olacak"

Hizmetler konusunda kadın erkek ayırımı yapmadıklarını söyleyen Doğan, "Kadınlara uygulanan tüm uygulamalar erkek şubesi için de geçerli olacak. Çatlak tedavileri, cilt uygulamaları, lazer uygulamaları, bölgesel incelme, dolgu, botoks gibi tüm işlemler uygulanacak. Biliyorsunuz ki aynı zamanda bir poliklinik burası ve burası için yetiştireceğimiz binlerce erkek uzmanımıza da iş istihdamı sunmak için elverişli bir merkez olacak" şeklinde konuştu. - ANKARA