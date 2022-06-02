Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek - Haberler

Ana Shine son verdiği röportajda "Türk prodüktörlerle çalışıyorsunuz, önümüzdeki dönemlerde Türkçe şarkılar yapacak mısınız?" Sorusuna karşılık şunları söyledi : " Türkiye'yi, Türkleri, Türkiye'nin doğasını, geleneklerini ve müziğini çok beğeniyorum. Otantik bir Türk müziği yapmak istiyorum bunun için de Türkçe öğrenmek ve Türk ruhuyla bağdaşmak istiyorum. Yakında Türkiye'ye geldiğimde Türkçe öğrenmek için bir başlangıç yapacağım."

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