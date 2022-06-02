Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek

Dünyaca ünlü markalar için podyumlarda uzun süre top modellik yapan başarılı Ana Shine, müzik kariyer yolculuğunda Mert Hakan ve DJ FunkyC gibi başarılı Türk prodüktörlerle hazırladığı projelerle ve son olarak yayınladığı "Play with me" şarkısıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Ana Shine son verdiği röportajda "Türk prodüktörlerle çalışıyorsunuz, önümüzdeki dönemlerde Türkçe şarkılar yapacak mısınız?" Sorusuna karşılık şunları söyledi : " Türkiye'yi, Türkleri, Türkiye'nin doğasını, geleneklerini ve müziğini çok beğeniyorum. Otantik bir Türk müziği yapmak istiyorum bunun için de Türkçe öğrenmek ve Türk ruhuyla bağdaşmak istiyorum. Yakında Türkiye'ye geldiğimde Türkçe öğrenmek için bir başlangıç yapacağım."

Snob Magazin / Magazin

Türkiye Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title