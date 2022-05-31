Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi

Ülkelerinde ekranlardan izledikleri popüler isimlere bir tıkla ulaşmak için Almanya, İran ve Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep olduğu öğrenildi.

Yüzlerce ünlü isimi hayranlarıyla videolu mesaj yoluyla buluşturan popile.com, yurt dışından gelen taleplerle yeni ünlü isimler kadrosuna katmak için harekete geçti. Yapılan araştırmaya göre Avrupa ve Ortadoğu'da en çok video mesajla buluşmak istedikleri ünlü isimlerin başında ise; Burak Özçivit, Engin Akyürek ve Hande Erçel olduğu öğrenildi. Oyuncular, sanatçılar ve fenomenlerden oluşan yüzlerce ismin yer aldığı Popile'de, doğum günü, tebrik veya sadece hayran oldukları ünlülerin ağzından kendi isimlerini duymak için, Türkiye'den sonra yurtdışından da bir çok hayranın sıraya girdiği öğrenildi.

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