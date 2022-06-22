Türk Telekom, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı - Haberler

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Türk Telekom, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Türk Telekom, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden olan Türk Telekom'un, 81 ilde milyonlarca eve verdiği internet hizmetinin anlatıldığı reklam filminde, 7/24 erişilebilir müşteri deneyimine, uzman teknik desteğe, saha ekiplerine, uçtan uca çözümlere dikkat çekilerek, "Muhatabı Var" mesajı veriliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden olan Türk Telekom'un, 81 ilde milyonlarca eve verdiği internet hizmetinin anlatıldığı reklam filminde, 7/24 erişilebilir müşteri deneyimine, uzman teknik desteğe, saha ekiplerine, uçtan uca çözümlere dikkat çekilerek, "Muhatabı Var" mesajı veriliyor.

Türk Telekom'un milyonlarca kişiye sunduğu evde internet hizmetinin anlatıldığı yeni reklam filmi yayınladı. Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı "Muhatabı Var" isimli reklam filmi, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını konu alıyor.

Yapılana açıklamaya göre, müşterilerin her ihtiyacında 7/24 yanında olan müşteri hizmetleri ve uzman teknik destek ekibi ile Türk Telekom mağazalarında uygun teklifler ve uçtan uca çözümler sunan satış ve saha ekiplerinin özverili çalışmalarının anlatıldığı reklamda, Türk Telekom'da herkesin "Muhatabı Var" mesajı veriliyor. Reklam filminde ayrıca, şirketin yüksek, hızlı, limitsiz internet kampanyaları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığı vurgulanırken; dijital kanallardan Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalara, çağrı merkezinden saha ekiplerine kadar çözüm üreten yaklaşımı sergileniyor. Şirketin 24 ay sabit fiyat kampanyaları sayesinde müşteriler fiyat değişiklikleri karşısında korunurken, döneme ve ihtiyaca uygun tekliflerden yararlanmaya devam ediyorlar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Türk Telekom Türkiye Magazin Haberler

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