Türk Sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kızıl Meydan'da Büyük Beğeni Topladı
Nazım Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen anma programında yeniden izleyiciyle buluşan yapımda Mehmene Banu'ya hayat veren Türk sinemasının 'Sultan'ı, Kızıl Meydan'da çektirdiği fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.
Nazım Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen anma programında yeniden izleyiciyle buluşan yapımda Mehmene Banu'ya hayat veren Türk sinemasının 'Sultan'ı, Kızıl Meydan'da çektirdiği fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.