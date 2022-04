Türk asıllı Amerikalı Senarist yapımcı ve yönetmen Sean GK'nın yazdığı film tarihe geçti

Uluslararası online film festivalleri arasında en iyi 10 festival arasında gösterilen Top shorts film festivalinde en iyi Sci Fi senaryo dalında 1500 senaryo arasında birinci olduktan sonra yine diğer bir uluslararası film festivali olan Gold Star Movie Award da en iyi senaryo dalında Jüri özel ödülü alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2021 yılı sonlarında İstanbul'da düzenlenen international Submit festivalinde en iyi sinema filmi projesi ödülü alan X The End Time katıldığı 12 festivalin 8'nde ödül almayı ve finale kalmayı başardı.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Film freeway.com üzerinden festivallere katılan X The End Time Projesi sırasıyla international Indo French film festival inde en iyi senaryo dalında ödül aldı , sonrasında Portland Script Award's festivalinde yine en iyi senaryo dalında finale kaldı, Chicago international script festivalinde 5000 başvuru arasında ilk 400 girerek yine finale kalmabaşarısı gösterdi. Yine geçen hafta international Motion Picture festival of India katılan X The End Time en iyi senaryo dalında yine 4000 senaryo arasında birinci oldu.

"BİR TÜRK OLARAK GURUR DUYUYORUM"

Son olarak yine Krimson Horyzon international film festivalinde 10.000 senaryo arasında birinci seçilerek en iyi senaryo dalında göğsümüzü kabarttı. 6 festivalden daha ödül beklediklerini belirten Sean GK "Bir Türk olarak ekibimle projemle gurur duyuyorum dünya sinema tarihine ismimizi yazdırıyoruz bu gurur hepimizin" dedi.

Sean GK ayrıca Oscar Academy'nin Düzenlediği kazananın Eylül ayında açıklanacağı Festivale 30.000 başvuru arasından kabul edilen ilk Türk olarak da tarihe geçtiklerini ve festivalin kazananı olacaklarına inandıklarını söyledi.

