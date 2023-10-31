Turabi Çamkıran: Ben bazıları gibi şans eseri şampiyon olmuş değilim

Turabi Çamkıran, sağlık durumu hakkında bilgi vererek Survivor'a katılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ayrıca diğer Survivor şampiyonlarına laf attı ve SMS olayını eleştirdi.

Turabi" Ben bazıları gibi şans eseri şampiyon olmuş değilim " açıklamasını yaparken herkes kim bu şans eseri şampiyon olanlar diyerek soru sordular.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü yarışmacı sağlığı hakkında bilgi verdi. Sakatlığının geçmediğini söyleyen Turabi Çamkıran yarışmaya katılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"BEN BAZILARI GİBİ ŞANS ESERİ ŞAMPİYON OLMUŞ DEĞİLİM"

Acun Ilıcalı ile sık sık görüştüğünü söyleyen ünlü yarışmacı diğer Survivor şampiyonlarına laf attı.

Çamkıran" Bastondan kurtulayım diye hayal kuruyordum, hayallerim gerçek oldu. Artık bastona ihtiyacım yok. Sevenlere üzülerek söylemek istiyorum adaya gitmemek en iyisi olabilir. Tüm yarışmacılar canavar gibi hazırlanıyorken, ben fizik tedavilerden bile kurtulamadım. Beni bu halde ilk haftadan eleyip gönderirler. Beni kurtaracak SMS olayı yok . Acun abinin şu SMS işini bir daha düşünmesi lazım diyecem ama sözünden de dönmez.

Yedeklerden Mart ayı gibi dahil olsam desem, bana da yedek olmak yakışmaz. Ben bazıları gibi şans eseri şampiyon olmuş sıradan bir şampiyon değilim ki yedeklerden gireyim. Hazırlanmadan bu performans senesinde gelmek intihar olur bence. Bana sözünden dönmekte yakışmaz. Olur da gidersem koşamadığımı görürseniz hemen yüklenmeyin, neden olduğunu bilin lütfen " dedi.