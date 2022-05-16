Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı? - Haberler

Burcu Özberk"Çok güzeldi, dinlendim iyice." dedi. Muhabirlerin "Sosyal medya paylaşımlarınız da çok konuşuldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Göründüğü gibi gayet eğlendim. Tekrardan hemen gideceğim Bali'ye." dedi.

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı sorusuna "Çalışmak istemiyorum ya." dedi. Muhabirlerin "Yorulduğunuz için mi?" sorusuna ise "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum." dedi. Özberk'in durgun ve yorgun hali ise gözlerden kaçmadı.

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