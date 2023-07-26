Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa da suç duyurusunda bulundu

Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa, şiddet ve şantaj iddialarıyla ilgili olarak savcılığa şikayetçi oldu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur'un iddialarının ardından eski nişanlısı Burak Kalfa da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Burak Kalfa dilekçesinde, "Bir dönem duygusal ilişki yaşadığım ve dört ay önce saygı, sevgi çerçevesinde ilişkimi noktaladığım şüpheli Tuğçe Tayfur sanat dünyasında tanınan bir kişidir.

19 Temmuz 2023 tarihinde şüphelinin sosyal medya hesabından hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan asılsız ithamlar kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.

Dilekçede, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "iftira", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması talep edildi.

Öte yandan Rize Aile Mahkemesi'ne başvuran Burak Kalfa, psikolojik şiddet ve kişilik haklarına saldırı ihlallerine maruz kaldığını öne sürerek altı ay süreyle koruma talep etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Adliye önünde açıklama yapan Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa "Tuğçe Hanım ile 6-7 ay önce ayrıldık. Geçen sene de bir nişanımız olmuştu. Fikir ayrılığına düştük, ayrılmak zorunda kaldık.

Yeni bir ilişkim başladı. Resim koydum. Akabinde 'bana hakaret ederdi, küfür ederdi, dayak atardı' dedi. Hayatımda böyle suçlamalarla ilk defa karşılaşıyorum" dedi.

Savcılığa geldiğini ve hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığını söyleyen Kalfa, "Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ağır ithamlarda bulunuyor bize.

Ferdi baba bizim sevdiğimiz, hala şarkılarını dinlediğimiz, ömür boyu hayranlığımızın süreceği bir adam. Onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor. Hepsi savcılık aşamasında çıkacaktır ortaya.

Ben buradan Ferdi baba hayranlarına söylüyorum bizim yine aile büyüğümüzdür, babamızdır. Bizim asla böyle hakaretimiz olmamıştır ve olmayacaktır. Bunların hepsini yargıya taşıdık. Yargı gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

"DÖVDÜYSEM DARP RAPORU NEREDE?"

Kendisine iftira atıldığını öne süren Kalfa, "Aile yapıma uymak için kapandı. Hatta gündem olmak için yaptı. 'Dediğim sahneye çıkacaksın' diyen bir adam değilim, aksine 'sahnelere çıkma' diyen bir aileyiz biz.

Ama en kaliteli yerlere çıkarttırdım. Benim bu gücümü ondan ayrıldıktan sonra kullanamayacağını bildiği için de 5 ay sonra sahnesiz kaldı, böyle çamur atmaya başladı. Kimi tehdit edelim? Ettiysem eğer bu mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Niye eve kitleyeyim?" şeklinde konuştu.