Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu

Tuğba Yurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesinin düzenlediği Riva Halk Plajı konserinde sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yurt "Biz bu hafta baya konserler verdik. Kırklareli'nden geliyoruz buraya da zaten. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. İlk defa Riva'da Beykoz tarafında sahne alıyorum." dedi.

Son dönemde seslendirdiği şarkıların tutması üzerine de konuşan Yurt "Elimizden geldiğince zaten herkese, her kesime hitap edecek şarkılar seçmeye özen gösteriyorum. Benim için önemli olan tarafı şarkının sesime yakışması, günü takip edebilmek." dedi.

Yaz planlarından da bahseden Yurt "Bolca konserlerim olacak, özellikle açıkhava konserlerini iple çekiyorum. Onun ambiyansı hep farklı olur. Yazın pek tatil yapamayacak gibiyim bu sene. Belki iki ya da üç günlük mini tatiller sıkıştırabilirim." dedi. Yeni çalışmasından da bahseden şarkıcı "Cuma günü yeni şarkım çıkacak. Fotoğraflar ve klip hazır. Çok keyifli, bu kez farklı bambaşka bir klip gelecek. Heyecanlıyız sunmak için." dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Tuğba Yurt, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine güzel bir akşam yaşattı. Hep bir ağızdan Yurt'un şarkılarına eşlik eden dinleyenler adeta açıkhava korosu sundu.

Snob Magazin / Magazin

Kırklareli Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title