Bir süre önce piyasaya sürdüğü yeni şarkısı "Beni Yıkamaz" ile Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ünal, üstsüz pozuyla Instagram'ı da salladı

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren yorumu ve düzgün fiziğiyle yürek hoplatanünlü sanatçı Tuğba Ünal, üstsüz pencerenin karşısına geçip manzara seyretti.

BEĞENİ YAĞDI

Can alıcı pozunu sosyal medya hesabından paylaşan bol ödüllü güzel sanatçı beğeni yağmuruna tutuldu. Şan ve solfej dersine de başlayan Ünlü sanatçı Tuğba Ünal "Bu sefer başka geliyorum" dedi.