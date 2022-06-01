Tuğba Ünal rüzgarı! Üç ödül birden aldı - Haberler

Tuğba Ünal Göktürk'te düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Ünal ikinci ödülünde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen "Türk İşKadınları Plaket ve Rehber Töreni" ödül gecesinde, "Müzik Programı Sunucusu" seçildi. Son olarak Gayrettepe Dedeman Otelde düzenlenen " Türkiye'nin En İyileri Ödülleri" töreninde Number One kanalında sunusucu olduğu 'Top 10' Programı "Yılın En İyi Müzik Programı" kategorisinde ödül aldı.

Güzel şarkıcı, yakında çıkaracağı "Beni Yıkamaz Hiç Kimse" adlı rap şarkısının klip çekimleri için Adana'ya gidiyor. Uzun ve titiz bir çalışma sonucunda şarkısını müzik severler ile buluşturmanın heyecanı içinde olduğunu söyleyen Ünal, şarkısına çok güvendiğini, hazıran ayında yeni şarkısıyla patlama yapacağını belirtti.